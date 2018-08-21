Новости дня
Только 2% клиентов на российском форекс-рынке работают с легальными форекс-дилерами
21 август 2018 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Из 400 тыс. клиентов форекс-компаний в России только 7 тыс. (1,75%) работают с легальными, зарегистрированными в ЦБ РФ, форекс-дилерами. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.
«Только 8 компаний, состоящих в СРО, полностью соответствуют требованиям Банка России. Соответственно, более 200 компаний работают без достаточного основания, и клиенты рискуют, доверяя свои инвестиции таким игрокам», — отметил Евгений Машаров.
По его словам, наибольшее количество жалоб на недобросовестных участников рынка форекс приходит из Южного федерального округа. Кроме того, в ассоциации отмечают большое количество форекс-компаний, работающих в России, но зарегистрированных за границей.
«Если судить только по явным жалобам от клиентов, за прошедший год суммарная потеря средств от деятельности таких компаний составила около 150 млн руб.», — констатировал Евгений Машаров.
«Только 8 компаний, состоящих в СРО, полностью соответствуют требованиям Банка России. Соответственно, более 200 компаний работают без достаточного основания, и клиенты рискуют, доверяя свои инвестиции таким игрокам», — отметил Евгений Машаров.
По его словам, наибольшее количество жалоб на недобросовестных участников рынка форекс приходит из Южного федерального округа. Кроме того, в ассоциации отмечают большое количество форекс-компаний, работающих в России, но зарегистрированных за границей.
«Если судить только по явным жалобам от клиентов, за прошедший год суммарная потеря средств от деятельности таких компаний составила около 150 млн руб.», — констатировал Евгений Машаров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ отказал в лицензии «Альпари форекс» и «Форекс клуб»
- ЦБ предупреждает граждан о недобросовестных компаниях, предлагающих услуги на рынке «Форекс»
- Эксперт: Банки контролируют около 20% российского рынка «Форекс»
- ЦБ запретит банкам работать на рынке «Форекс»
- Председатель Правления НАУФОР Алексей Тимофеев: «Форекс Клуб» — хорошо структурированная, продуманная мошенническая схема