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Только 2% клиентов на российском форекс-рынке работают с легальными форекс-дилерами

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Из 400 тыс. клиентов форекс-компаний в России только 7 тыс. (1,75%) работают с легальными, зарегистрированными в ЦБ РФ, форекс-дилерами. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.



«Только 8 компаний, состоящих в СРО, полностью соответствуют требованиям Банка России. Соответственно, более 200 компаний работают без достаточного основания, и клиенты рискуют, доверяя свои инвестиции таким игрокам», — отметил Евгений Машаров.



По его словам, наибольшее количество жалоб на недобросовестных участников рынка форекс приходит из Южного федерального округа. Кроме того, в ассоциации отмечают большое количество форекс-компаний, работающих в России, но зарегистрированных за границей.



«Если судить только по явным жалобам от клиентов, за прошедший год суммарная потеря средств от деятельности таких компаний составила около 150 млн руб.», — констатировал Евгений Машаров.

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