«Уральский Рабочий»: Уральцы не готовы жертвовать зарплатой ради сохранения рабочего места

Исследовательская служба HeadHunter разработала «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти факторов — оценка стабильности на текущей должности, сложность и критичность поиска новой работы, готовность снизить зарплатные ожидания, а также шансы на трудоустройство в ближайшее время.«Все перечисленные параметры показывают оптимистичный настрой уральцев, а сам индекс демонстрирует положительную динамику. По сравнению со вторым кварталом 2018 года он вырос с −0,08 до −0,03. Это говорит о том, что в целом жители УрФО стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно», — отмечается в исследовании.Так, оценка стабильности на текущем месте работы выросла с 0,29 до 0,35: участники опроса, как правило, не чувствуют угрозы увольнения. По данному параметру Урал вошел в тройку лидеров по стране, наряду с Приволжским и Дальневосточным федеральным округами. Поиск новой работы, по оценкам уральцев, к третьему кварталу стал чуть проще, при этом критичность трудоустройства сократилась.«Возможно, именно поэтому большинство уральцев не согласны на снижение зарплаты, чтобы сохранить текущую должность или гарантированно получить новое место работы. Во втором квартале индекс готовности снизить зарплатные ожидания сохранялся на уровне −0,03, а в третьем квартале преодолел нулевую отметку и составил 0,02. Все больше уральцев уверены в своих силах и не сомневаются, что при необходимости смогут найти работу с достойным вознаграждением», — рассказала руководитель пресс-службы уральского представительства HeadHunter Анна Осипова.В исследовании также отмечается, что индекс готовности снизить зарплатные ожидания по стране в целом впервые за всю историю проведения исследования преодолел нулевую отметку. То есть впервые с 2015 года количество россиян, не согласных на меньший доход для сохранения должности, превысило количество тех, кто готов пожертвовать зарплатой ради наличия стабильной работы.В Уральском федеральном округе такие настроения аналитики зафиксировали уже в начале 2018 года, сейчас позиция укрепилась.