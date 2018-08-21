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Установка информационных знаков в непосредственной близости с ЕКАДом не входит в обязанности областного правительства
21 август 2018 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Установкой дополнительной навигации на перекрестках городских улиц и Екатеринбургской кольцевой автодороги должны заниматься специализированные службы города, прокомментировали УрБК в департаменте информационной политики Свердловской области ситуацию с отсутствием вспомогательной навигации на перекрестке ул. Евгения Савкова — ЕКАД.
«Автодорога ул. Евгения Савкова — ул. Лесное кладбище входит в улично-дорожную сеть города Екатеринбурга, поэтому дорожные информационные знаки должны устанавливать определенные службы города», — отметили специалисты департамента со ссылкой на информацию из Управления автомобильных дорог Свердловской области.
Напомним, что на данном перекрестке возникают трудности у транспорта, который едет в сторону Лесного кладбища и возвращается от него. Водителям приходится делать крюк в несколько километров. Кроме того, на перекрестке отсутствует навигация, которая помогла бы гражданам разобраться с проездом данного участка.
По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, на самом ЕКАДе навигации достаточно. В прямом направлении установлен дорожный знак, указывающий направление на Лесное кладбище, а в обратном направлении установлен знак, указывающий направление в город Екатеринбург.
Исходя из позиции областного правительства, можно сделать вывод, что данное правило распространяется на все перекрестки ЕКАД и городских улиц.
«Автодорога ул. Евгения Савкова — ул. Лесное кладбище входит в улично-дорожную сеть города Екатеринбурга, поэтому дорожные информационные знаки должны устанавливать определенные службы города», — отметили специалисты департамента со ссылкой на информацию из Управления автомобильных дорог Свердловской области.
Напомним, что на данном перекрестке возникают трудности у транспорта, который едет в сторону Лесного кладбища и возвращается от него. Водителям приходится делать крюк в несколько километров. Кроме того, на перекрестке отсутствует навигация, которая помогла бы гражданам разобраться с проездом данного участка.
По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, на самом ЕКАДе навигации достаточно. В прямом направлении установлен дорожный знак, указывающий направление на Лесное кладбище, а в обратном направлении установлен знак, указывающий направление в город Екатеринбург.
Исходя из позиции областного правительства, можно сделать вывод, что данное правило распространяется на все перекрестки ЕКАД и городских улиц.
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