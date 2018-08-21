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В бюджет Свердловской области было перечислено более 74 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Свердловской области наблюдается рост поступлений в консолидированный бюджет от крупнейших налогоплательщиков регионального и федерального уровня. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Мониторинг перечислений от 375 крупнейших налогоплательщиков за январь-июль 2018 года показал, что хозяйствующими субъектами в консолидированный бюджет области перечислено 74,3 млрд руб. — на 6,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, поступления возросли по основным налоговым источникам: НДФЛ, налогу на прибыль, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых.



Положительная динамика налоговых платежей в консолидированный бюджет области сложилась за счет увеличения налоговых отчислений от крупных предприятий, занятых в таких отраслях как обработка древесины, производство изделий из дерева и бумаги — в 2,3 раза, операции с недвижимым имуществом — на 26,8%, добыча полезных ископаемых — на 25,5%. Кредитные учреждения увеличили налоговые отчисления на 22,7%, производители металлургической продукции — на 22,6%, страховые организации — на 22,3%, коммуникационные компании — на 20,2%. Деятельность в сфере здравоохранения принесла дополнительно 19%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром дала увеличение на 11,6%, производство машин и оборудования — на 11,1%, производство компьютеров, электронных, оптических изделий и электрического оборудования — на 6,2%.

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