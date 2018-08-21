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Затраты уральцев на покупку товаров повседневного спроса в июле сократились на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств, в июле повседневные расходы россиян снизились на 0,6% по сравнению с июньскими показателями. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Таким образом, с учетом официальной инфляции, равной в июле 0,3%, реальные траты семей уменьшились на 0,3%. При этом расходы домохозяйств на продукты значительно снизились по сравнению с июнем — более чем на 1 тыс. руб. (с 8 тыс. 365 до 7 тыс. 348 руб.) или на 12,2%. В то же время расходы на непродовольственные товары, напротив, возросли более чем на 800 руб. (с 7 тыс. 776 до 8 тыс. 609 руб.) или на 10,7%.



«Вероятно, на показатели продолжает действовать сезонный фактор — многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. При этом они сокращают расходы на продукты, в частности, те, кто переезжает на дачу — за счет овощей, фруктов и ягод с собственного огорода. Потребление же непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растет, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, в том числе, и солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования)», — отмечают аналитики холдинга «Ромир».



В июле траты увеличили только жители Сибири и Дальнего Востока. Рост составил 3,3%. Жители Северо-Западного и Приволжского федерального округа сохранили расходы на уровне прошлого месяца. Незначительное падение индекса потребительской активности показали Южный и Уральский федеральный округ — на 1,2% и 0,8%. Самое значительное уменьшение трат на повседневные товары произошло в Центральном округе — на 5,5%.

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