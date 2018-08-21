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В Екатеринбурге демонтирована незаконная автостоянка площадью 1 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга исполнили решение суда об освобождении территории от несанкционированной парковки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Вернуть незаконно захваченную территорию потребовало министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). В Чкаловский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный документ об освобождении физическим лицом — должником земельного участка площадью около 1 тыс. кв. м., расположенного по улице Авиационной.



Должнику были выставлены требования об исполнении решения суда («Освобождении земельного участка, а также устранении шлагбаума, видеонаблюдения, поста охраны и иных элементов парковки»). Однако он не делал этого. Тогда судебный пристав-исполнитель дважды составил протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», суд дважды оштрафовал должника на 1 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб.



После этого должник самостоятельно демонтировал объекты. Судебные приставы с привлечением специалистов демонтировали забор автопарковки. Земельный участок будет передан МУГИСО по акту приема-передачи.

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