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В Екатеринбурге автомобили компании «Делимобиль» используют для экстремальных гонок

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге каршеринговые автомобили начали использовать для заездов на экстремальных гонках. Об этом УрБК рассказал очевидец такого события.



По его словам, он второй раз замечает проведение заездов на территории бывшего Шувакишского рынка с использованием автомобилей, взятых напрокат в компании «Делимобиль». Как отметил горожанин, участники практически сжигают покрышки. После таких гонок у транспортных средств ломается тормозная система и руль.



«Я второй раз замечаю проведение таких гонок. Как правило, там собирается толпа молодых людей, и они сменяют друг друга, катаясь на двух автомобилях», — рассказал житель города.



Он предположил, что участники гонок берут автомобили на территории микрорайона Сортировочный.

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