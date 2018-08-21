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Внешнеторговый оборот Свердловской области увеличился по сравнению с 2017 годом на 37,5%
21 август 2018 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Внешнеторговый оборот без учета официально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе-июне 2018 года составил в текущих ценах 6 млрд 572,1 млн долл. США и увеличился по сравнению с январем-июнем 2017 года на 37,5%. Об этом сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные Уральского таможенного управления ФТС России.
Экспорт составил 4 млрд 196,5 млн долл. США — вырос на 37,9%, в том числе в страны дальнего зарубежья — 495,8 млн долл. США — на 38%, государства-участники СНГ — 700,7 млн долл. США, рост на 37,5%.
В товарной структуре экспорта преобладали металлы и изделия из них (53,4% от общего объема экспорта), машины, оборудование и транспортные средства (26,8%), продукция химической промышленности (9,5% от общего объема экспорта).
Импорт составил 2 млрд 375,6 млн долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,7%, в том числе из стран дальнего зарубежья — 1 млрд 809,0 млн долл. США, на 41,7%, из государств-участников СНГ — 566,6 млн долл. США, на 22,7%.
В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств составила 43,3%, металлов и изделий из них — 19,8%, минеральных продуктов — 14,8%.
Экспорт составил 4 млрд 196,5 млн долл. США — вырос на 37,9%, в том числе в страны дальнего зарубежья — 495,8 млн долл. США — на 38%, государства-участники СНГ — 700,7 млн долл. США, рост на 37,5%.
В товарной структуре экспорта преобладали металлы и изделия из них (53,4% от общего объема экспорта), машины, оборудование и транспортные средства (26,8%), продукция химической промышленности (9,5% от общего объема экспорта).
Импорт составил 2 млрд 375,6 млн долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,7%, в том числе из стран дальнего зарубежья — 1 млрд 809,0 млн долл. США, на 41,7%, из государств-участников СНГ — 566,6 млн долл. США, на 22,7%.
В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств составила 43,3%, металлов и изделий из них — 19,8%, минеральных продуктов — 14,8%.
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