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ММК проведет 1 сентября комбинатский фестиваль авторской песни

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В детском загородном центре «Горное ущелье» 1 сентября состоится традиционный фестиваль авторской и исполнительской песни ММК «Перекликаются гитары, переплетаются сердца». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В этом году фестиваль пройдет уже в девятнадцатый раз. В нем примут участие члены профсоюза Группы ОАО «ММК» ГМПР. Целями ежегодного мероприятия являются развитие авторской песни, выявление талантливых авторов и исполнителей, способных достойно представлять Группу ПАО «ММК» на всероссийских фестивалях авторской самодеятельной песни. Кроме того, фестиваль послужит задачам расширения репертуара любителей авторской, самодеятельной, туристской, бардовской песни, творческого пространства, контактов между творческими коллективами. В конкурсную программу представляются песни собственного сочинения и других авторов в живом исполнении.



«Фестиваль будет проходить в форме конкурса по следующим номинациям: автор; исполнитель; автор-композитор; дуэт; ансамбль; лучшая туристская песня. Допускаются другие номинации на усмотрение жюри. Участники конкурса, ставшие лауреатами и дипломантами, награждаются дипломами и памятными подарками. Обладатель гран-при получает путевку на Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни», — рассказали в пресс-службе.



Организаторами мероприятия выступают первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР, Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК» и Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Отборочный тур пройдет на левобережной площадке дворца (пр. Пушкина, 19) 22 августа в 17 часов. Там же 30 августа в 17.00 пройдет репетиция. Сам фестиваль состоится 1 сентября в детском оздоровительном центре комбината «Горное ущелье». Начало в 20.00.

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