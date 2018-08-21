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Средняя цена продаваемого готового бизнеса в Челябинске выросла за год на 65%
21 август 2018 (09:51)
УрБК, Челябинск, 21.08.2018. В Челябинске средняя цена объекта при продаже готового бизнеса выросла по сравнению с прошлым годом на 65% — с 17,1 млн руб. до 28,3 млн руб., сообщает пресс-служба сайта N1.RU.
Число предложений о продаже готового бизнеса год к году сократилось на 40% — до 100 объектов.
«В прошлом году мы зафиксировали резкий прирост предложений о продаже бизнеса. Думаю, что какие-то объекты за этот период собственникам удалось продать, а на какие-то спроса просто нет, поэтому им нет смысла оплачивать постоянное размещение таких объявлений. Активная смена собственников у бизнеса возможна при бурлящей деловой жизни, характерной для экономического роста, которого сейчас, к сожалению, нет», — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Большинство предложений о продаже готового бизнеса сейчас — это арендный бизнес. Самое дорогое предложение в базе объявлений сайта — торговый центр площадью 16,3 кв. м. и стоимостью 550 млн руб. Самое дешевое — салон красоты премиум-класса за 5,9 млн руб.
Число предложений о продаже готового бизнеса год к году сократилось на 40% — до 100 объектов.
«В прошлом году мы зафиксировали резкий прирост предложений о продаже бизнеса. Думаю, что какие-то объекты за этот период собственникам удалось продать, а на какие-то спроса просто нет, поэтому им нет смысла оплачивать постоянное размещение таких объявлений. Активная смена собственников у бизнеса возможна при бурлящей деловой жизни, характерной для экономического роста, которого сейчас, к сожалению, нет», — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Большинство предложений о продаже готового бизнеса сейчас — это арендный бизнес. Самое дорогое предложение в базе объявлений сайта — торговый центр площадью 16,3 кв. м. и стоимостью 550 млн руб. Самое дешевое — салон красоты премиум-класса за 5,9 млн руб.
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