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Лысьвенский металлургический завод Группы ММК в I полугодии получил 430 млн рублей чистой прибыли

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» (ЛМЗ, Пермский край), входящее в структуру ММК, в январе-июне 2018 года получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 430 млн руб. против 275 млн руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ММК со ссылкой на отчет компании.



Выручка ЛМЗ выросла почти в 2,4 раза, до 6,798 млрд руб., валовая прибыль — в 3,2 раза, до 1,051 млрд руб. В 3,3 раза увеличилась прибыль от продаж, до 721 млн руб.



Долгосрочные обязательства компании снизились с 4,276 млрд руб. на начало 2018 года до 4,17 млрд руб. на конец июня. Краткосрочные обязательства выросли с 2,37 млрд руб. до 5,837 млрд руб., преимущественно за счет роста в 2,6 раза кредиторской задолженности (до 5,148 млрд руб.).



Дебиторская задолженность увеличилась с 371,3 млн руб. до 2,442 млрд руб.



Напомним, в декабре 2017 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрело 100% ООО «ЛМК», которому принадлежат 100% акций ЗАО «ЛМЗ». Цена сделки составила 614 млн руб., она была осуществлена с учетом переуступки долгов ЛМЗ. Общая задолженность на тот момент составляла 5,517 млрд руб. Таким образом, приобретение ЛМЗ — актива по производству электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями — обошлось ММК в 6,131 млрд руб.



В конце мая текущего года акционеры ЗАО «ЛМЗ» на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации компании в одноименное ООО.

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