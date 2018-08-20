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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Малые Отели»

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Малые Отели» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 17 августа 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Премьер-Отель», сумма исковых требований составляет 12,2 млн руб.



Отметим, ООО «Малые Отели» зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

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