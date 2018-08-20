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«Эксперт РА» предупреждает об усилении конкуренции в банковском корпоративном сегменте
20 август 2018 (17:37)
УрБК, Москва, 20.08.2018. В ближайший год в банковском корпоративном сегменте произойдет перераспределение первоклассных заемщиков вследствие активизации крупных банков, проходящих процедуру санации с участием государства. Такой прогноз опубликовало агентство RAEX («Эксперт РА») в исследовании «Обзор банковского сектора за I полугодие 2018 года: риски в розницу».
«Конкуренция в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий обострится. В связи с ростом градуса борьбы между госбанками потенциал для удержания маржи останется пониженным даже в отсутствие тенденции существенного снижения ставок на денежном рынке», — отмечают авторы исследования.
По их мнению, падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания непроцентных доходов, в первую очередь от выдачи гарантий.
«Негативное влияние на прибыль также окажет обострение конкуренции за первоклассных корпоративных заемщиков и в сегменте банковских гарантий, что на фоне ожидаемых сделок M&A приведет к дальнейшему усилению концентрации рынка на крупных игроках», — считают в «Эксперт РА».
«Конкуренция в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий обострится. В связи с ростом градуса борьбы между госбанками потенциал для удержания маржи останется пониженным даже в отсутствие тенденции существенного снижения ставок на денежном рынке», — отмечают авторы исследования.
По их мнению, падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания непроцентных доходов, в первую очередь от выдачи гарантий.
«Негативное влияние на прибыль также окажет обострение конкуренции за первоклассных корпоративных заемщиков и в сегменте банковских гарантий, что на фоне ожидаемых сделок M&A приведет к дальнейшему усилению концентрации рынка на крупных игроках», — считают в «Эксперт РА».
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