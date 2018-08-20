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СК проверит информацию о нарушении экологического законодательства на Среднеуральской птицефабрике

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области по заявлению родственников несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, сотрудники ЧОП задержали на близлежащей парковке 16-летнего школьника, распространявшего листовки с призывом к работникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения. Уголовное дело возбуждено по признакам двух преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего» и статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



«В рамках расследования указанного уголовного дела, помимо уголовно-правовой оценки действий сотрудников частного охранного предприятия, следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за проверку осуществления сотрудниками ЧОП своей охранной деятельности. Отдельно будет изучена информация СМИ о нарушении норм экологического законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики, и в случае их выявления будут приняты меры реагирования», — отмечают в ведомстве.

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