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Группа ЧТПЗ поставила первую партию труб для стартового комплекса космодрома «Восточный»

УрБК, Челябинск, 20.08.2018. Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) поставил первые 130 т бесшовных труб в адрес АО «Тяжмаш», сообщает пресс-служба предприятия.



Газлифтные трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 25 мм будут использованы для строительства башни и комплекта грузоподъемного оборудования стартового комплекса космодрома «Восточный».



Учитывая условия эксплуатации, к трубам предъявлены повышенные дополнительные требования. В частности, белые металлурги обеспечили высокую пластичность (ударную вязкость) металла изделия, стопроцентное качество поверхности и абсолютно точную длину — 7,5 м.



«Данный заказ на трубы с высокой добавленной стоимостью очень важен для Группы ЧТПЗ. Белые металлурги со всей ответственностью подошли к его выполнению и справились в заявленные сроки. Продукция получила положительную оценку заказчика. Уже до конца августа Группа ЧТПЗ отгрузит в адрес АО «Тяжмаш» дополнительные 170 т газлифтных труб», — отмечает директор СК ЧТПЗ Алексей Смирнов.



Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с компанией «Тяжмаш» с 2010 года. Один из крупных проектов был реализован в 2016 году: компания поставила трубную продукцию для производства оборудования на космодром «Восточный», где была запущена ракета-носитель «Союз 2.1а». Также трубы Группы ЧТПЗ использовались в строительстве объектов горнодобывающей промышленности, тепловых электростанций, оборудования для ГЭС и АЭС.

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