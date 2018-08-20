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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро вырос на 13 коп.
20 август 2018 (16:17)
УрБК, Москва, 20.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 30,5 коп., до 67,18 руб., курс евро — на 53,56 коп., до 76,72 руб.
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