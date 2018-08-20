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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро вырос на 13 коп.

УрБК, Москва, 20.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 30,5 коп., до 67,18 руб., курс евро — на 53,56 коп., до 76,72 руб.

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