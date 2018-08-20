Статьи
Академический: День города под знаком добрососедства
20 август 2018 (15:46)
Академический район Екатеринбурга 18 августа стал одной из самых крупных и популярных площадок празднования 295-летия города. В течение десяти часов жители и гости района принимали участие в мероприятиях фестиваля «Добрососедство», который в этом году был назван «Путевка в лето». Помимо развлекательной программы, рассчитанной на самые разные возрастные категории, в ходе праздника можно было получить информацию о новых проектах в Академическом и возможностях ипотечного кредитования.
Фестиваль «Добрососедство» начался в полдень и продлился до 22.00. Он был назван «Путевка в лето» неслучайно: площадка мероприятия включала «пляж» с развлечениями для детей и взрослых, а главным призом на празднике стала путевка для всей семьи от TEZ tour на отдых в одной из теплых стран.
В ходе празднования жителей и гостей района ждало множество развлечений. Среди них — квест «Академическая кругосветка от сердца к сердцу», стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов, многочисленные мастер-классы.
Самым юным участникам фестиваля особенно нравилось фотографироваться с героями известных мультфильмов, цирковыми артистами, кататься на верблюде и пони. Более взрослых посетителей привлекли экстремальные вело- и мотошоу, стрельбы из лука, аттракционы и конкурсы.
Одновременно на сцене проходил концерт, в котором принимали участие как профессиональные эстрадные исполнители, так и творческие коллективы Академического. Хедлайнерами программы стали группа «Звери» и певица Loboda.
Нужно отметить, что каждый посетитель фестивальной площадки мог стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который транслировался с главной сцены. Также на большом экране можно было увидеть соседей по району, рассказывающих самые невероятные, но реальные и добрые истории из жизни Академического.
Помимо развлечений участники праздника смогли узнать много нового о перспективах развития самого молодого района Екатеринбурга, уникальных проектах, которые будут реализованы на его территории.
Также на фестивале был представлен новый формат консультаций — «Фестиваль ипотек», где все желающие получили исчерпывающую информацию по кредитным продуктам от нескольких банков. Прямо на празднике можно было даже оформить ипотеку на специальных условиях.
С Днем города участников праздника поздравили генеральный директор ЗАО «УК Академический» Николай Смирнягин, председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, настоятель Храма во Имя Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.
«Мы вместе празднуем 295-летие нашего славного города и точно знаем, что к 300-летию Екатеринбурга Академический станет восьмым его районом — большим, красивым, достойным такого юбилея. Уже скоро он шагнет за речку Патрушиху: со следующего года мы начнем осваивать вторую очередь Академического. Основное население у нас — молодежь, и буквально два дня назад была введена вторая очередь школы № 23, которая в этом году набирает 16 первых классов. Мы закладываем еще одну школу на 1 тыс. 200 мест, новые детские сады, один из них сдаем уже в этом году. Заканчивается строительство дороги. Академический развивается, и активное участие в этом принимают его жители. Очень хочется, чтобы сегодня мы все вместе хорошо провели время», — сказал Виктор Киселев.
В знак любви к своему городу жители Академического провели флешмоб — образовали «живое сердце» в самом центре фестивальной площадки. По словам участников праздника, 295-летие Екатеринбурга им удалось отметить интересно и комфортно — вместе с детьми, соседями и всеми, кто работает над развитием самого молодого района уральской столицы.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Фестиваль «Добрососедство» начался в полдень и продлился до 22.00. Он был назван «Путевка в лето» неслучайно: площадка мероприятия включала «пляж» с развлечениями для детей и взрослых, а главным призом на празднике стала путевка для всей семьи от TEZ tour на отдых в одной из теплых стран.
В ходе празднования жителей и гостей района ждало множество развлечений. Среди них — квест «Академическая кругосветка от сердца к сердцу», стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов, многочисленные мастер-классы.
Самым юным участникам фестиваля особенно нравилось фотографироваться с героями известных мультфильмов, цирковыми артистами, кататься на верблюде и пони. Более взрослых посетителей привлекли экстремальные вело- и мотошоу, стрельбы из лука, аттракционы и конкурсы.
Одновременно на сцене проходил концерт, в котором принимали участие как профессиональные эстрадные исполнители, так и творческие коллективы Академического. Хедлайнерами программы стали группа «Звери» и певица Loboda.
Нужно отметить, что каждый посетитель фестивальной площадки мог стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который транслировался с главной сцены. Также на большом экране можно было увидеть соседей по району, рассказывающих самые невероятные, но реальные и добрые истории из жизни Академического.
Помимо развлечений участники праздника смогли узнать много нового о перспективах развития самого молодого района Екатеринбурга, уникальных проектах, которые будут реализованы на его территории.
Также на фестивале был представлен новый формат консультаций — «Фестиваль ипотек», где все желающие получили исчерпывающую информацию по кредитным продуктам от нескольких банков. Прямо на празднике можно было даже оформить ипотеку на специальных условиях.
С Днем города участников праздника поздравили генеральный директор ЗАО «УК Академический» Николай Смирнягин, председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, настоятель Храма во Имя Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.
«Мы вместе празднуем 295-летие нашего славного города и точно знаем, что к 300-летию Екатеринбурга Академический станет восьмым его районом — большим, красивым, достойным такого юбилея. Уже скоро он шагнет за речку Патрушиху: со следующего года мы начнем осваивать вторую очередь Академического. Основное население у нас — молодежь, и буквально два дня назад была введена вторая очередь школы № 23, которая в этом году набирает 16 первых классов. Мы закладываем еще одну школу на 1 тыс. 200 мест, новые детские сады, один из них сдаем уже в этом году. Заканчивается строительство дороги. Академический развивается, и активное участие в этом принимают его жители. Очень хочется, чтобы сегодня мы все вместе хорошо провели время», — сказал Виктор Киселев.
В знак любви к своему городу жители Академического провели флешмоб — образовали «живое сердце» в самом центре фестивальной площадки. По словам участников праздника, 295-летие Екатеринбурга им удалось отметить интересно и комфортно — вместе с детьми, соседями и всеми, кто работает над развитием самого молодого района уральской столицы.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В День города в Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Путевка в лето»
- Академический встал на коньки
- В районе Академический пройдет фестиваль «Добрососедство»
- В Академическом прошел первый День района
- Жители района «Академический» приняли участие в масленичных гуляньях, организованных ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»