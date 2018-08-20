Академический: День города под знаком добрососедства

Академический район Екатеринбурга 18 августа стал одной из самых крупных и популярных площадок празднования 295-летия города. В течение десяти часов жители и гости района принимали участие в мероприятиях фестиваля «Добрососедство», который в этом году был назван «Путевка в лето». Помимо развлекательной программы, рассчитанной на самые разные возрастные категории, в ходе праздника можно было получить информацию о новых проектах в Академическом и возможностях ипотечного кредитования.Фестиваль «Добрососедство» начался в полдень и продлился до 22.00. Он был назван «Путевка в лето» неслучайно: площадка мероприятия включала «пляж» с развлечениями для детей и взрослых, а главным призом на празднике стала путевка для всей семьи от TEZ tour на отдых в одной из теплых стран.В ходе празднования жителей и гостей района ждало множество развлечений. Среди них — квест «Академическая кругосветка от сердца к сердцу», стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов, многочисленные мастер-классы.Самым юным участникам фестиваля особенно нравилось фотографироваться с героями известных мультфильмов, цирковыми артистами, кататься на верблюде и пони. Более взрослых посетителей привлекли экстремальные вело- и мотошоу, стрельбы из лука, аттракционы и конкурсы.Одновременно на сцене проходил концерт, в котором принимали участие как профессиональные эстрадные исполнители, так и творческие коллективы Академического. Хедлайнерами программы стали группа «Звери» и певица Loboda.Нужно отметить, что каждый посетитель фестивальной площадки мог стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который транслировался с главной сцены. Также на большом экране можно было увидеть соседей по району, рассказывающих самые невероятные, но реальные и добрые истории из жизни Академического.Помимо развлечений участники праздника смогли узнать много нового о перспективах развития самого молодого района Екатеринбурга, уникальных проектах, которые будут реализованы на его территории.Также на фестивале был представлен новый формат консультаций — «Фестиваль ипотек», где все желающие получили исчерпывающую информацию по кредитным продуктам от нескольких банков. Прямо на празднике можно было даже оформить ипотеку на специальных условиях.С Днем города участников праздника поздравили генеральный директор ЗАО «УК Академический» Николай Смирнягин, председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, настоятель Храма во Имя Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.«Мы вместе празднуем 295-летие нашего славного города и точно знаем, что к 300-летию Екатеринбурга Академический станет восьмым его районом — большим, красивым, достойным такого юбилея. Уже скоро он шагнет за речку Патрушиху: со следующего года мы начнем осваивать вторую очередь Академического. Основное население у нас — молодежь, и буквально два дня назад была введена вторая очередь школы № 23, которая в этом году набирает 16 первых классов. Мы закладываем еще одну школу на 1 тыс. 200 мест, новые детские сады, один из них сдаем уже в этом году. Заканчивается строительство дороги. Академический развивается, и активное участие в этом принимают его жители. Очень хочется, чтобы сегодня мы все вместе хорошо провели время», — сказал Виктор Киселев.В знак любви к своему городу жители Академического провели флешмоб — образовали «живое сердце» в самом центре фестивальной площадки. По словам участников праздника, 295-летие Екатеринбурга им удалось отметить интересно и комфортно — вместе с детьми, соседями и всеми, кто работает над развитием самого молодого района уральской столицы.