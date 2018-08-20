Новости дня
В топе профессий работающих пенсионеров в России оказались сторож, дворник и уборщица
20 август 2018 (14:51)
УрБК, Москва, 20.08.2018. В России средняя почасовая зарплата работающих пенсионеров, сменивших профессиональную область, почти в 1,5 ниже, чем у тех, кто сохранил прежнее место работы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.
Как пишет издание, сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти лет после выхода на пенсию сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое.
Потери в заработке пенсионеров, сменивших сферу деятельности, в значительной степени связаны с переходом граждан на менее оплачиваемые позиции. Чаще всего сотрудники пенсионного возраста трудоустраиваются на должности сторожа и дворника (более 30% рабочих мест мужчин), уборщицы, билетного контролера, продавца, консьержа (более 40% рабочих мест женщин).
Как пишет издание, сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти лет после выхода на пенсию сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое.
Потери в заработке пенсионеров, сменивших сферу деятельности, в значительной степени связаны с переходом граждан на менее оплачиваемые позиции. Чаще всего сотрудники пенсионного возраста трудоустраиваются на должности сторожа и дворника (более 30% рабочих мест мужчин), уборщицы, билетного контролера, продавца, консьержа (более 40% рабочих мест женщин).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за год число работающих пенсионеров выросло на 1,32%
- Почти 90% россиян негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию
- Правительство РФ не рассматривает прибавку к пенсии для работающих пенсионеров
- В России 54% пенсионеров не хватает денег на покупку продуктов и одежды
- Более 80% екатеринбуржцев выступают против повышения пенсионного возраста