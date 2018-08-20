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В топе профессий работающих пенсионеров в России оказались сторож, дворник и уборщица

УрБК, Москва, 20.08.2018. В России средняя почасовая зарплата работающих пенсионеров, сменивших профессиональную область, почти в 1,5 ниже, чем у тех, кто сохранил прежнее место работы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.



Как пишет издание, сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти лет после выхода на пенсию сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое.



Потери в заработке пенсионеров, сменивших сферу деятельности, в значительной степени связаны с переходом граждан на менее оплачиваемые позиции. Чаще всего сотрудники пенсионного возраста трудоустраиваются на должности сторожа и дворника (более 30% рабочих мест мужчин), уборщицы, билетного контролера, продавца, консьержа (более 40% рабочих мест женщин).

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