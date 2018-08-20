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В 2018 году уровень продаж электронных полисов ОСАГО в Свердловской области вырос на 24%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Свердловская область оказалась на третьем месте по количеству продаж е-ОСАГО за 2018 год после Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».



По данным РСА, на начало августа 2018 года на территории региона было оформлено 418,5 тыс. полисов е-ОСАГО. В 2017 году было продано почти на четверть меньше — 337,1 тыс. электронных договоров страхования.



По данным Банка России, за I полугодие 2018 года в УрФО было оформлено 654 тыс. электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности — в пять раз больше, чем в I полугодии 2017 года, когда система электронного ОСАГО стала обязательной для страховых компаний.



Сейчас 39,5% от всех договоров «автогражданки» в Уральском федеральном округе заключаются в интернете. Это говорит о росте доступности такого вида страхования.



Всего же за I полугодие 2018 года в России было продано почти 8,7 млн электронных полисов.

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