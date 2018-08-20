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На средства ЕВРАЗа в Новокузнецком районе отремонтировали автодорогу
20 август 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Новокузнецком районе после ремонта открылась дорога, ведущая от Ильинского шоссе к поселку Металлургов. На восстановление участка протяженностью 3,8 км Распадская угольная компания направила около 50 млн руб., сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.
«Состояние дорог определяет качество нашей жизни. Это показатель экономического развития города и региона. Мы здесь живем и работаем, и хотим, чтобы город и район были более комфортными для проживания, поэтому участвуем в их благоустройстве. По дороге, ведущей в сторону поселка Металлург, ежедневно добираются на работу наши сотрудники, ходит наш транспорт. Поэтому мы взяли на себя инициативу по восстановлению этого участка», — отметил генеральный директор РУК Сергей Степанов.
Перед началом ремонтных работ дорожники выровняли аварийный участок и укрепили грунт. Дорожное покрытие уложили в три слоя, залив в общей сложности более 10 тыс. тонн асфальта. Для дополнительной безопасности движения обочины осыпали щебнем. По оценкам специалистов, дорогу можно эксплуатировать без ремонта в течение трех лет.
На торжественном открытии дороги представители Распадской угольной компании и компании-подрядчика получили благодарственные письма от администрации Новокузнецкого района за проделанную работу и вклад в развитие районной инфраструктуры.
«Состояние дорог определяет качество нашей жизни. Это показатель экономического развития города и региона. Мы здесь живем и работаем, и хотим, чтобы город и район были более комфортными для проживания, поэтому участвуем в их благоустройстве. По дороге, ведущей в сторону поселка Металлург, ежедневно добираются на работу наши сотрудники, ходит наш транспорт. Поэтому мы взяли на себя инициативу по восстановлению этого участка», — отметил генеральный директор РУК Сергей Степанов.
Перед началом ремонтных работ дорожники выровняли аварийный участок и укрепили грунт. Дорожное покрытие уложили в три слоя, залив в общей сложности более 10 тыс. тонн асфальта. Для дополнительной безопасности движения обочины осыпали щебнем. По оценкам специалистов, дорогу можно эксплуатировать без ремонта в течение трех лет.
На торжественном открытии дороги представители Распадской угольной компании и компании-подрядчика получили благодарственные письма от администрации Новокузнецкого района за проделанную работу и вклад в развитие районной инфраструктуры.
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