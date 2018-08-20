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В Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по участку улицы Мамина-Сибиряка

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Екатеринбурге из-за реконструкции части магистрали теплоснабжения на два месяца — до 15 октября 2018 года — закрыто движение по улице Мамина-Сибиряка на участке от дома № 10 до улицы Азина. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Как уточняют в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), в результате опрессовки в этом году выявили на участке три повреждения. Сейчас специалисты ведут на участке подготовительные работы: устанавливают ограждение, выставляют информационные знаки для водителей и пешеходов.



«Для обеспечения надежной работы тепловых сетей и улучшения качества теплоснабжения потребителей проектом предусмотрено применение современных технологий и материалов. В частности, использование трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК)», ― рассказали в пресс-службе ЕТК.



Работы будут проходить без ограничения горячего водоснабжения потребителей, объезд организован по улицам Азина, Луначарского, Шевченко, Короленко. После завершения строительства на объекте будет восстановлено благоустройство территории.

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