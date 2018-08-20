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«Эксперт РА» прогнозирует в перспективе двух лет смену розничного бума кредитования кризисом

УрБК, Москва, 20.08.2018. До 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя, а большинство банков не сможет компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности. Такой прогноз опубликовало агентство RAEX («Эксперт РА») в исследовании «Обзор банковского сектора за I полугодие 2018 года: риски в розницу».



«Розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом. За период с 1 июля 2017 по 1 июля 2018 объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2014 года. При этом в указанный период реальные располагаемые денежные доходы населения стагнировали», — отмечают аналитики RAEX.



По их мнению, негативное влияние на платежеспособность населения дополнительно окажут повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля, что приведет к росту дефолтности в розничном сегменте в 2019-2020 годах.



«Банк России предпринял меры по охлаждению розничного кредитования, увеличив коэффициенты риска по потребительским кредитам, однако ухудшение качества портфелей на фоне минимального уровня резервирования по рознице за последние несколько лет и применения стандарта МСФО 9 (в рамках 605-П) потребует от банков отражения масштабной дооценки кредитного риска уже со следующего года», — прогнозируют в RAEX.

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