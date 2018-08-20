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В Нижнем Тагиле полиция отпустила лжеэлектриков, которые навязывали гражданам замену приборов учета

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. На прошлой неделе специалисты службы безопасности «Облкоммунэнерго» задержали группу граждан, которые навязывали жителям Нижнего Тагила замену электросчетчиков по завышенным ценам, и вызвали полицию. Однако те не нашли состава преступления в их действиях, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».



«Жертвами злоумышленников уже стали как минимум два человека, согласившихся установить новые приборы учета электроэнергии. На место был вызван наряд полиции, который задержал лжеэлектриков. Однако предъявить им обвинения правоохранители не смогли. В действиях фиктивных энергетиков нет состава преступления — люди покупают счетчики по доброй воле, а это значит, что вернуть свои деньги обратно они теперь не смогут», ― говорится в сообщении компании.



Сейчас жалобы от потребителей на действия лжеэлектриков поступают из микрорайона «Голый камень».



«К нам стали поступать обращения, что в районе «Голый камень» потребителей вынуждают менять счетчики за 8 тыс. руб., угрожая штрафами за отказ это сделать. Мы объясняем гражданам, что не надо поддаваться на подобные инсинуации. Так, основанием для замены может являться только соответствующее предписание сетевой организации — мы таковых не выдавали. Обычно это происходит, когда прибор неисправен или истек срок годности», — рассказала начальник службы по реализации электросетевых услуг филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Ольга Кувалдина.



В компании отмечают, что попытки незаконно навязать жителям услуги по замене и опломбировке приборов учета также зафиксированы в Невьянском районе, населенных пунктах Артёмовского, Режевского, Сухоложского, Богдановичского, Каменск-Уральского и Белоярского городских округов.

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