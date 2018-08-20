Кризис

В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию задолженности граждан по кредитам на сумму свыше 2 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.



«В I полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн руб.», ― уточнили в ФССП.



Это почти на 1 млн производств больше, чем в I полугодии 2017 года. По данным ФССП, долги граждан перед кредитными организациями составляют уже четверть от всей суммы долгов, взыскиваемых приставами со всех физических и юридических лиц.



Всего в I полугодии 2018 года на исполнении ФССП находилось 57,7 млн исполнительных производств на общую сумму взыскания более 7,7 трлн руб.

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