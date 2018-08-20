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В июле 2018 года средний чек в России сократился до минимальных показателей за два года

УрБК, Москва, 20.08.2018. В июле 2018 года средний чек в России сократился до минимального значения за два года — 496 руб., подсчитали аналитики «Ромира».



Это минимальное значения среднего чека марта 2016 года. По сравнению с июнем 2018 года показатель сократился на 3,3% или 17 руб. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение индекса составило 3%. Относительно июля 2017 года средний чек сократился на 1,4% или на 7 руб.



В Уральском федеральном округе показатель сократился на 1,8%, до 436 руб. в июле 2018 года. Снижение произошло во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, где он вырос на 15% или 92 руб.



В городах-миллионниках средний чек за месяц снизился на 3%. Больше всего индекс сократился в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн — на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.



Среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Правда, рост составил минимальные 4 руб. или 1,7% — до 236 руб. В остальных торговых точках показатели снизились. Более других в гипермаркетах — здесь средний чек составил в июле 741 руб. (снижение на 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 руб. (на 4,8%), дискаунтеров — 340 руб. (на 3,4%).

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