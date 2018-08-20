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Прокуратура внесла представление департаменту образования администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В апреле 2018 года прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга провела выездную проверку безопасности несовершеннолетних при нахождении на территории образовательных учреждений. Установлено, что в ряде школ техническое состояние помещений, конструктивных частей зданий образовательных учреждений и пришкольных территорий не соответствует предъявленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, выявлены протечки кровли, разрушение ступенек входной группы, повреждение асфальтного покрытия, лестниц и скамеек стадиона. В адрес департамента образования администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.



Вскоре все нарушения устранили: был произведен ремонт зданий образовательных учреждений, прилегающих пришкольных территорий и спортплощадок.



Перед началом нового учебного года прокуратура провела проверку устранения ранее выявленных нарушений. В образовательных учреждениях района, на спортивных площадках и сооружениях, на пришкольных территориях приняты меры по обеспечению безопасных условий обучения и пребывания детей.

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