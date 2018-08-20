Новости дня
ЕКАД перекрыла дорогу на кладбище «Лесное»
20 август 2018 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Екатеринбургская кольцевая автодорога перекрыла путь на «Лесное», самое посещаемое кладбище города. Похоронным процессиям приходится проезжать расстояние в 1,5 раза больше, чем до постройки ЕКАД, чтобы доставить усопших к месту погребения.
«Нам приходится делать крюк в семь километров. Ездить туда нужно регулярно, поскольку это самое большое действующее кладбище Екатеринбурга», — сообщили УрБК в похоронной службе «ПроРитуал».
Напомним, что участок ЕКАД от подъезда к поселку Медный до Полевского тракта был открыт в сентябре 2017 года. На 20 августа 2018 года на участке пересечения ЕКАД с ул. Евгения Савкова отсутствует какая-либо навигация, сообщающая гражданам о способе проезда к Лесному кладбищу.
«Нам приходится делать крюк в семь километров. Ездить туда нужно регулярно, поскольку это самое большое действующее кладбище Екатеринбурга», — сообщили УрБК в похоронной службе «ПроРитуал».
Напомним, что участок ЕКАД от подъезда к поселку Медный до Полевского тракта был открыт в сентябре 2017 года. На 20 августа 2018 года на участке пересечения ЕКАД с ул. Евгения Савкова отсутствует какая-либо навигация, сообщающая гражданам о способе проезда к Лесному кладбищу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Публичные слушания по выезду из Академического на ЕКАД проведут 9 октября
- Второй участок южного полукольца ЕКАД введут в эксплуатацию к 25 августа
- В Екатеринбурге определены границы участка, на котором появится одна из развязок ЕКАД
- Строительство Южного полукольца ЕКАД завершится в 2018 году
- Первый пусковой комплекс ЕКАД планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году