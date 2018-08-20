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ЕКАД перекрыла дорогу на кладбище «Лесное»

20 август 2018 (11:26)

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Екатеринбургская кольцевая автодорога перекрыла путь на «Лесное», самое посещаемое кладбище города. Похоронным процессиям приходится проезжать расстояние в 1,5 раза больше, чем до постройки ЕКАД, чтобы доставить усопших к месту погребения.

«Нам приходится делать крюк в семь километров. Ездить туда нужно регулярно, поскольку это самое большое действующее кладбище Екатеринбурга», — сообщили УрБК в похоронной службе «ПроРитуал».

Напомним, что участок ЕКАД от подъезда к поселку Медный до Полевского тракта был открыт в сентябре 2017 года. На 20 августа 2018 года на участке пересечения ЕКАД с ул. Евгения Савкова отсутствует какая-либо навигация, сообщающая гражданам о способе проезда к Лесному кладбищу.

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