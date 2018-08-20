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Общая задолженность российских пенсионеров перед банками достигла 886 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.08.2018. В I полугодии 2018 года российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91 млн кредитов на общую сумму 212,75 млрд руб. Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков за прошедший год снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом уровень одобрения кредитов таким заемщикам вырос. В I полугодии 2017 года было одобрено 62,5% кредитных заявок от граждан старше 60 лет, а в январе-июне 2018 года — 69% (среди граждан младше 60 лет уровень одобрения кредитных заявок в 2018 году составил 46,8%).



Количество новых выдач кредитных карт заемщикам старше 60 лет выросло за год на 67%, а объемы — на 191%. В 2018 году банки выдали пенсионерам 597,34 тыс. кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредитные карты, за прошедший год выросла с 10,6% до 11,6%. В I полугодии 2018 года было одобрено 70,3% заявок на кредитные карты от граждан старше 60 лет, год назад — 43,6%.



Количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, выросло за год на 58%, а объемы — на 68%. В I полугодии 2018 года банки выдали пенсионерам 14,48 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 20,64 млрд руб. Средний чек по ипотеке вырос с 1,34 до 1,43 млн руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за прошедший год выросла с 2,4% до 2,5%. В I полугодии 2018 года было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 63,6%.



В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13%, а объемы выросли на 33%. В 2018 году банки выдали пенсионерам 12,83 тыс. автокредитов на общую сумму 8,9 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос с 589 до 694 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за прошедший год снизилась с 5,8% до 5,4%. В I полугодии 2018 года было одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 43,7%.



В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, а объемы выросли на 28%. В 2018 году банки выдали пенсионерам 1,19 млн кредитов наличными на общую сумму 146,15 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос с 94 до 122 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков за прошедший год снизилась с 12,8% до 11,4%. В I полугодии 2018 года было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными от граждан старше 60 лет, год назад — 64,2%.



В целом на 1 июля 2018 года открытые кредиты имели 8,28 млн российских пенсионеров, а их общая задолженность перед банками составила 885,99 млрд руб. В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тыс. руб.

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