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За 2018 год в Свердловской области судебные приставы арестовали 947 автомобилей должников

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В 2018 году судебные приставы Свердловской области арестовали 947 транспортных средств, принадлежащих должникам, на общую сумму около 350 млн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Автомобиль является одним из наиболее ликвидных видов имущества, его арест и изъятие в значительной мере стимулирует должников к погашению задолженности. Однако, имея дорогостоящий автомобиль, не каждый захочет добровольно предоставить его судебному приставу-исполнителю, поэтому транспортные средства скрываются. Так, отделом организации работы по розыску должников и их имущества УФССП России по Свердловской области с начала 2018 года было разыскано и арестовано 57 единиц автотранспорта», ― сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Из арестованных в 2018 году 947 транспортных средств, принадлежащих должникам, реализованы автомобили на сумму 14,5 млн руб. Все вырученные денежные средства перечислены взыскателям. На ответственное хранение взыскателем переданы автомобили на сумму 75 млн руб.

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