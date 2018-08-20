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По факту стрельбы в кафе «Grand Урюк» полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. По факту конфликта 17 августа 2018 года в кафе «Grand Урюк» на улице Сакко и Ванцетти полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Сотрудники полиции Екатеринбурга по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей. Вопрос о дальнейшей мере пресечения будет решен в суде в ближайшее время», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По предварительным данным, охранник не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал в заведении беспорядки. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, а потом вернулся с предметом, похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию.



Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в дежурную часть полиции.



Сыщики опросили представителей кафе, в том числе пострадавшего охранника, а также очевидцев произошедшего. В качестве вещественного доказательства сотрудниками ОВД изъята видеозапись.



Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.



Напомним, что незадолго до конфликта, закончившегося стрельбой, сгорела летняя веранда ресторана «Grand Урюк». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 20.53 по местному времени.

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