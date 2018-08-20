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В Челябинске отозвали лицензию на размещение мусора у МУП «Городской экологический центр»
20 август 2018 (09:27)
УрБК, Челябинск, 20.08.2018. Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону регионального управления Росприроднадзора и постановил закрыть свалку в Челябинске, а также отозвать лицензию у МУП «Городской экологический центр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
21 июня 2018 года инспекторы провели проверку МУП «Городской экологический центр» и зафиксировали нарушения в сфере обращения с отходами: допуск к работе необученных лиц и подрядчика без лицензии на обращение с отходами, отсутствие надлежащего контроля за действиями подрядной организации. Кроме того, свалка не была включена в государственный реестр объектов размещения отходов, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществляемую деятельность. МУП «Городской экологический центр» привлекли к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Региональное управление Росприроднадзора и министерство экологии Челябинской области неоднократно фиксировали нарушения со стороны предприятия. 18 января 2018 года инспекторы обратились в Арбитражный суд Челябинской области с требованием отозвать лицензию у МУП «Городской экологический центр». 16 августа дело рассмотрено по существу, и лицензия у горсвалки аннулирована. Решение суда в законную силу не вступило.
21 июня 2018 года инспекторы провели проверку МУП «Городской экологический центр» и зафиксировали нарушения в сфере обращения с отходами: допуск к работе необученных лиц и подрядчика без лицензии на обращение с отходами, отсутствие надлежащего контроля за действиями подрядной организации. Кроме того, свалка не была включена в государственный реестр объектов размещения отходов, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществляемую деятельность. МУП «Городской экологический центр» привлекли к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Региональное управление Росприроднадзора и министерство экологии Челябинской области неоднократно фиксировали нарушения со стороны предприятия. 18 января 2018 года инспекторы обратились в Арбитражный суд Челябинской области с требованием отозвать лицензию у МУП «Городской экологический центр». 16 августа дело рассмотрено по существу, и лицензия у горсвалки аннулирована. Решение суда в законную силу не вступило.
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