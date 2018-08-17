Кризис

Свердловский Роспотребнадзор изъял из оборота почти 1,5 тыс. литров некачественного алкоголя

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2018 года изъяло из оборота 1 тыс. 438 литров некачественной алкогольной продукции (119 партий), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Причинами несоответствия алкогольной продукции требованиям нормативных документов по-прежнему остаются нарушения технологии производства: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки, либо не выдержанными коньячными спиртами; замена виноматериала водно-спиртовым раствором, нарушение условий транспортирования и хранения продукции и другие», — говорится в сообщении.



По итогам проверок за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции было вынесено 102 постановления о штрафах на общую сумму 2,4 млн руб. Кроме того, надзорное ведомство подало 10 судебных исков о блокировке сайтов с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Пять заявлений регионального управления были удовлетворены судом.

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