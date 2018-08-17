Кризис
Свердловский Роспотребнадзор изъял из оборота почти 1,5 тыс. литров некачественного алкоголя
17 август 2018 (18:00)
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2018 года изъяло из оборота 1 тыс. 438 литров некачественной алкогольной продукции (119 партий), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Причинами несоответствия алкогольной продукции требованиям нормативных документов по-прежнему остаются нарушения технологии производства: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки, либо не выдержанными коньячными спиртами; замена виноматериала водно-спиртовым раствором, нарушение условий транспортирования и хранения продукции и другие», — говорится в сообщении.
По итогам проверок за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции было вынесено 102 постановления о штрафах на общую сумму 2,4 млн руб. Кроме того, надзорное ведомство подало 10 судебных исков о блокировке сайтов с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Пять заявлений регионального управления были удовлетворены судом.
«Причинами несоответствия алкогольной продукции требованиям нормативных документов по-прежнему остаются нарушения технологии производства: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки, либо не выдержанными коньячными спиртами; замена виноматериала водно-спиртовым раствором, нарушение условий транспортирования и хранения продукции и другие», — говорится в сообщении.
По итогам проверок за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции было вынесено 102 постановления о штрафах на общую сумму 2,4 млн руб. Кроме того, надзорное ведомство подало 10 судебных исков о блокировке сайтов с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Пять заявлений регионального управления были удовлетворены судом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский Роспотребнадзор изъял из оборота почти 1,5 тыс. литров некачественного алкоголя
- За девять месяцев на Среднем Урале изъяли из оборота 227 партий некачественного алкоголя
- За полгода свердловский Роспотребнадзор изъял 1,8 тыс. литров некачественного алкоголя
- В Свердловской области в 2016 году изъято из оборота 4,9 тыс. литров алкоголя
- В 2008 году в Свердловской области на 18% вырос удельный вес изъятой из оборота алкогольной продукции