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В Екатеринбурге ЖК «Тихий дворик» на неопределенный срок остался без водоснабжения
17 август 2018 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В Екатеринбурге ЖК «Тихий дворик» по адресу ул. Амундсена, 68б на неопределенный срок остался без водоснабжения. По словам жителей, холодную воду в доме отключили во вторник, 14 августа 2018 года, из-за аварии. Без ХВС автономная котельная также не работает.
В пресс-службе МУП «Водоканал» УрБК сообщили, что в доме отключено холодное водоснабжение с 15 августа. Сейчас рабочие заменяют там участок трубы. В компании не дают прогнозов, когда подачу воды в дом восстановят.
В пресс-службе МУП «Водоканал» УрБК сообщили, что в доме отключено холодное водоснабжение с 15 августа. Сейчас рабочие заменяют там участок трубы. В компании не дают прогнозов, когда подачу воды в дом восстановят.
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