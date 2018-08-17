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В Екатеринбурге ЖК «Тихий дворик» на неопределенный срок остался без водоснабжения

17 август 2018 (17:55)

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В Екатеринбурге ЖК «Тихий дворик» по адресу ул. Амундсена, 68б на неопределенный срок остался без водоснабжения. По словам жителей, холодную воду в доме отключили во вторник, 14 августа 2018 года, из-за аварии. Без ХВС автономная котельная также не работает.

В пресс-службе МУП «Водоканал» УрБК сообщили, что в доме отключено холодное водоснабжение с 15 августа. Сейчас рабочие заменяют там участок трубы. В компании не дают прогнозов, когда подачу воды в дом восстановят.

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