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В Свердловской области артель золотодобытчиков заподозрили в загрязнении реки Тагил

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с загрязнением реки Тагил.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, факт «сильного глинистого замутнения вод» был обнаружен на участке реки между населенными пунктами Лёвиха и Аник в Кировградском городском округе. Также был зафиксирован сброс мутных вод с площадки, на которой добывалось золото. Разрешения на сброс сточных вод в данном районе никому не выдавались.



По предварительным данным, на указанном участке местности артель старателей осуществляет добычу золота.



В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных в загрязнении водоема.

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