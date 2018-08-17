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В Свердловской области артель золотодобытчиков заподозрили в загрязнении реки Тагил
17 август 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с загрязнением реки Тагил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, факт «сильного глинистого замутнения вод» был обнаружен на участке реки между населенными пунктами Лёвиха и Аник в Кировградском городском округе. Также был зафиксирован сброс мутных вод с площадки, на которой добывалось золото. Разрешения на сброс сточных вод в данном районе никому не выдавались.
По предварительным данным, на указанном участке местности артель старателей осуществляет добычу золота.
В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных в загрязнении водоема.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, факт «сильного глинистого замутнения вод» был обнаружен на участке реки между населенными пунктами Лёвиха и Аник в Кировградском городском округе. Также был зафиксирован сброс мутных вод с площадки, на которой добывалось золото. Разрешения на сброс сточных вод в данном районе никому не выдавались.
По предварительным данным, на указанном участке местности артель старателей осуществляет добычу золота.
В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных в загрязнении водоема.
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