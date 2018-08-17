ГОЗ обреченный

Национальная оборона остается одной из самых затратных статей расходов в федеральном бюджете, в 2018 году на нее планируется потратить 17,4% от расходной части или 3 трлн руб. Вместе с тем регулирующая ценообразование гособоронзаказа (ГОЗ) Федеральная антимонопольная служба зафиксировала тенденцию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) завышать затраты на производство военной продукции. С 1 января 2018 года в России начал действовать новый порядок формирования цены в сфере ГОЗ, который призван стимулировать предприятия к повышению эффективности. Эксперты считают, что ситуация существенно не изменится, пока отрасль ОПК будет оставаться засекреченной.Долгие годы предприятия оборонно-промышленного комплекса не были заинтересованы в повышении эффективности производства и снижении затрат из-за сформировавшегося подхода к формированию цен на продукцию гособоронзаказа. Об этом рассказывал ранее в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя ФАС Максим Овчинников. По его словам, расчет цен исходя из затратного метода, наоборот, вынуждал заводы искусственно завышать издержки на производство продукции, в том числе за счет увеличения доли накладных расходов. В связи с этим неэффективными оказывались и программы модернизаций ОПК.«Все программы по модернизации предприятий, в том числе за счет государственных средств, к сожалению, не дают никакого эффекта в виде снижения трудоемкости, повышения эффективности работ. Мы, к сожалению, видим печальную картину: на многих предприятиях трудоемкость на сегодняшний день выше, чем в советский период. То есть в Советском Союзе при той технологии, при тех возможностях трудоемкость была ниже. Как такое возможно, когда сегодня есть многокоординатные роботизированные станки, один из которых может заменить 20 человек? Все очень просто — никому не выгодно показывать честно, какие издержки складываются по факту на предприятии, и никому не выгодно снижать эти затраты», ― рассказывал в сентябре 2017 года Максим Овчинников.В связи с этим профильные ведомства в России разработали новый порядок формирования цен на продукцию ГОЗ, который вступил в силу с начала 2018 года. Нововведение, в частности, предполагает внедрение мотивационной модели: цены на продукцию ГОЗ теперь будут устанавливать на шесть лет с ежегодной индексацией на уровень инфляции. Предполагается, что производители будут заинтересованы в оптимизации издержек, потому что им гарантируют сохранение полученной экономии.«Внедрение мотивационной модели ценообразования, с одной стороны, создает стимулы для предприятий к эффективному управлению затратами и снижению себестоимости продукции, так как вся экономия за счет повышения эффективности производства останется в распоряжении этих предприятий. С другой стороны, это вызов для предприятий ОПК, так как требуется определенная перестройка деятельности предприятий — им необходимо научиться эффективно управлять ценовыми рисками, тщательно прорабатывать с контрагентами условия государственных контрактов, проводить надлежащую работу с кооперацией по снижению закупочных цен, диверсифицировать поставщиков и тому подобное», ― прокомментировал Максим Овчинников.Сейчас антимонопольный орган регистрирует базовые цены на серийную продукцию по ГОЗ, которую впоследствии будут индексировать. Спустя семь месяцев после вступления нового порядка в силу доля базовых цен составляет около 30%, рассказали УрБК в ФАС России.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что сферу оборонно-промышленного комплекса нельзя рассматривать вне контекста остальных отраслей экономики России. Уже сейчас многие производители военной продукции испытывают негативный эффект от введенных антироссийских санкций, после 22 августа ситуация может усугубиться, отмечает он.«ОПК при всей своей специфике является такой же частью экономики России, как ритейл, недвижимость, производство товаров народного потребления. Соответственно, замедление экономического роста, стагнация точно также на ОПК оказывают негативное воздействие. Совершенно очевидно, что ОПК также страдает от западных санкций, начиная от того, что целый ряд компонентов, в первую очередь на электронно-компонентную базу — чипы различные, европейского и американского производства или производства тех стран, где используются их лицензии, — конечно же, стали менее доступны. С этим же связаны частичные срывы в сфере гособоронзаказа у некоторых предприятий. Тут нет никаких сомнений. Те санкции, которые введены против российской финансовой системы, и особенно те санкции, которые примут 22 августа, тоже будут являться дополнительной нагрузкой на предприятия военно-промышленного комплекса», ― прокомментировал Руслан Пухов.Предприятия гособоронзаказа не будут заинтересованы в повышении эффективности, пока у них «развязаны руки» засекреченностью данных, считает заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.«В советское время плохо знали цены на продукцию ОПК, они были секретные. Сейчас то же самое. Пока у нас будет механизм засекречивания цен, экономических показателей гособоронзаказа, ничего не изменится. А расплачиваться за это будет население, налогоплательщики. Сейчас, мне кажется, ситуация характеризуется какой-то обреченностью таких квазиреформ на неуспех. Государственные предприятия тратят бюджетные деньги — какая там эффективность? Управляющие ни за что фактически не отвечают. Надо систему менять от закрытой к открытой, а система не меняется. У нас огромные резервы повышения эффективности в случае приватизации оборонного сектора», ― пояснил он.По данным ФАС, за 3,5 года надзора за ценообразованием в сфере ГОЗ ведомство добилось снижения цен на госконтракты на общую сумму около 16,5 млрд руб. Кроме того, за это время инспекторы ФАС выписали предприятиям ОПК штрафов и выдали предписаний о возврате незаконно полученных средств на общую сумму порядка 4,5 млрд руб.Генпрокуратура РФ только за I полугодие 2018 года пресекла заведомо убыточных сделок в отрасли на сумму 4 млрд руб., следует из отчета надзорного ведомства. Вместе с тем, данные по конкретным нарушителям остаются засекреченными, как и результаты аудита расходования средств по статье «национальная оборона» Счетной палатой РФ.