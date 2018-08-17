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В Екатеринбурге на полтора месяца будет перекрыто движение на участках улицы Гастелло и переулка Широкого
17 август 2018 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В Екатеринбурге с 17 августа по 1 октября 2018 года перекрыто движение транспорта на участках улицы Гастелло и переулка Широкого, говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
В переулке Широком перекрыт участок от улицы Щербакова до улицы Мраморской. На улице Гастелло — на ее отрезке от переулка Широкого до переулка Каслинского.
Ограничение движения связано со строительством жилых домов в микрорайоне «Уктус Правобережный».
В переулке Широком перекрыт участок от улицы Щербакова до улицы Мраморской. На улице Гастелло — на ее отрезке от переулка Широкого до переулка Каслинского.
Ограничение движения связано со строительством жилых домов в микрорайоне «Уктус Правобережный».
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