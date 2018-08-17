Новости дня

На развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области направят 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. На развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в 11 муниципалитетах Свердловской области в 2018 году будет направлено 7 млн руб., сообщает департамент информационной политики региона.



Большая часть от этой суммы — 4,7 млн руб. — выделена из федерального бюджета, остальные 2,3 млн руб. — из областной казны. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, условием для предоставления моногородам средств является наличие муниципальной программы поддержки МСБ и ее софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5%.



Планируется предоставить субсидии не менее 28 субъектам малого и среднего предпринимательства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: