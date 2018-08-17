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Экс-инспектор Нижнетагильского Ростехнадзора осуждена за взятку в 200 тыс. рублей
17 август 2018 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Кировградский городской суд вынес приговор бывшему инспектору Нижнетагильского территориального управления Ростехнадзора Оксане Колясниковой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-инспектор была признана виновной по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
В суде было установлено, что О. Колясникова, будучи сотрудником Ростехнадзора, занималась с ноября по декабрь 2017 года проверкой ООО «Агрофирма «Северная». Во время инспекции представитель надзорного ведомства обнаружила нарушения в сфере промышленной и энергетической безопасности на производственных площадках. В случае составления протокола была бы впоследствии остановлена работа ООО «Куратье».
Однако бывший инспектор предложила представителю предприятия не оформлять нарушение за взятку на сумму 200 тыс. руб. При передаче денег О. Колясникова была задержана.
Кировградский городской суд приговорил Оксану Колясникову к наказанию в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Также она лишена права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 3 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-инспектор была признана виновной по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
В суде было установлено, что О. Колясникова, будучи сотрудником Ростехнадзора, занималась с ноября по декабрь 2017 года проверкой ООО «Агрофирма «Северная». Во время инспекции представитель надзорного ведомства обнаружила нарушения в сфере промышленной и энергетической безопасности на производственных площадках. В случае составления протокола была бы впоследствии остановлена работа ООО «Куратье».
Однако бывший инспектор предложила представителю предприятия не оформлять нарушение за взятку на сумму 200 тыс. руб. При передаче денег О. Колясникова была задержана.
Кировградский городской суд приговорил Оксану Колясникову к наказанию в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Также она лишена права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 3 лет.
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