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Участники детского творческого проекта, курируемого ЧТПЗ, выступили в оздоровительном лагере предприятия

УрБК, Челябинск, 17.08.2018. Ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова, выступили с концертом в летнем оздоровительном лагере ЧТПЗ «Еланчик», сообщили в пресс-службе предприятия.



Юные артисты представили фрагмент семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!» и провели совместно с преподавателями первый тур кастинга в школу среди отдыхающих.



«Участие в кастинге ― отличная возможность для творческих детей раскрыть в себе таланты. Сегодня мы подарили ее ребятам, отдыхающим в летнем лагере «Еланчик». Победители двух туров отбора получат приглашения в Детскую школу вокального искусства и смогут выступать на большой сцене вместе с артистами Челябинского театра оперы и балета, ― рассказала руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Детская школа вокального искусства открыта при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки в апреле 2017 года. На сегодняшний день 70 детей под руководством опытных преподавателей, режиссеров, балетмейстеров и музыкантов проходят комплексное обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

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