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В конфликт вокруг «Уральских Пельменей» втягивают РМК
17 август 2018 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Русская медная компания может быть втянута в затяжной конфликт между творческим коллективом шоу «Уральские Пельмени» и его бывшим директором Сергеем Нетиевским. Об этом заявляет сам шоумэн, распространивший в открытом письме информацию о давлении, которое на него оказывают бывшие коллеги.
«Исаев Сергей, понимая, что я буду добиваться возврата имущества и наказания за содеянное, спасаясь, поливает меня грязью в СМИ. И пытается козырять именами известных людей. Например, в кулуарах на проводимых следствием очных ставках он заявлял, что якобы контролирует мое уголовное дело через своих друзей: губернатора Евгения Куйвашева и руководителя РМК (Русская медная компания — прим. ред.) Игоря Алтушкина», — пишет Сергей Нетиевский в своем открытом письме для СМИ.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги по команде «Уральские Пельмени» ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.
«Исаев Сергей, понимая, что я буду добиваться возврата имущества и наказания за содеянное, спасаясь, поливает меня грязью в СМИ. И пытается козырять именами известных людей. Например, в кулуарах на проводимых следствием очных ставках он заявлял, что якобы контролирует мое уголовное дело через своих друзей: губернатора Евгения Куйвашева и руководителя РМК (Русская медная компания — прим. ред.) Игоря Алтушкина», — пишет Сергей Нетиевский в своем открытом письме для СМИ.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги по команде «Уральские Пельмени» ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.
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