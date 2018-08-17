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Банк России в среду снова не покупал на рынке валюту для Минфина РФ

УрБК, Москва, 17.08.2018. Банк России в среду, 15 августа, снова не покупал на рынке валюту для Минфина РФ, свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Эксперты считают, что ЦБ РФ таким образом поддерживает устойчивость российской валюты.



«Девальвация рубля находится под вниманием Центрального банка России. На днях было решено прекратить ежедневную покупку валюты для Минфина. В итоге рубль подешевел с начала августа всего на 5%», — рассказал УрБК руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.



Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.

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