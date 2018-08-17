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Количество жалоб в Свердловский Роспотребнадзор на предприятия общепита выросло в 3,9 раза

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В I полугодии 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 357 обращений граждан по поводу предприятий общественного питания, это в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Количество жалоб в сфере розничной торговли продовольственными товарами выросло в 1,4 раза, до 794 ед., в сфере страховой деятельности — в 1,7 раза, до 207 ед. В целом за полгода в надзорный орган поступило почти 8,9 тыс. обращений от граждан, это на 9,4% больше, чем в I полугодии 2017 года. Предметом большей части из них (68%) стали нарушения прав потребителей.



На 5,2 тыс. обращений специалисты Роспотребнадзора дали гражданам разъяснения, 1,7 тыс. обращений переслали в иные органы. На основании 1,1 тыс. жалоб провели внеплановые проверки, из них в 63% случаев подтвердилось наличие нарушений.



В целом за I полугодие 2018 года по результатам рассмотрения поступивших обращений по фактам выявленных правонарушений составлено 1,06 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложено 667 штрафов на общую сумму 15,9 млн руб., 5 штрафов с конфискацией на сумму 97 тыс. руб., вынесено 189 предупреждений, приостановлена деятельность 19 объектов, подано в суд 17 исков в защиту конкретного потребителя.

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