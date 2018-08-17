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Выручка крупнейших производителей продуктов за год сократилась на 5,7%

УрБК, Москва, 17.08.2018. Совокупная выручка 10 крупнейших производителей продуктов по итогам 2017 года составила 990,5 млрд руб. без учета НДС. Это на 5,7% или 59,4 млрд руб. меньше, чем в 2016 году, пишет журнал «Агроинвестор» со ссылкой на подсчеты аналитической компании INFOLine.



В частности, показатель сократился у шести компаний, входящих в топ-10. Выручка компании Nestle, второго производителя пищевых продуктов в стране, снизилась на 12%, до 124 млрд руб., компании Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty) — на 16%, до 103 млрд руб., «Балтики» — на 18%, до 75 млрд руб., Coca-Cola — на 16% до 70 млрд руб., «Объединенных кондитеров» — на 14% до 55 млрд руб., Mondelez International (торговые марки Cadbury, Milka, Toblerone, Alpen Gold) — на 24%, до 43 млрд руб.



Выручка лидера рейтинга — группы PepsiCo (бренды Pepsi, Lipton, «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Веселый молочник») за год выросла на 6%, до 188 млрд руб. В то же время показатель компании «Вимм-Билль-Данн», которая производит молочную продукцию, по итогам прошлого года сократилась на 0,5%, до 95,5 млрд руб., пишет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».



У группы Danone (бренды «Простоквашино», Danone «Активиа», «Тёма», Actimel), которая занимает третье место среди российских производителей, выручка выросла на 3%, до 115 млрд руб. Четвертую и пятую позиции занимают группы «Эфко» и KDV с выручкой в 109 млрд руб., в течение года она увеличилась на 2% и 14% соответственно.

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