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«Уралтрансмаш» не рассчитывает на продажу новых моделей трамвая в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод») доставил в Екатеринбург новую модель трамвая без расчета на его продажу. Об этом корреспонденту УрБК сказал директор по сбыту АО «Уралтрансмаш» Юрий Ребяков на презентации трамвая 71-412 в Северном депо ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».



По его словам, городские власти не приобретают вагоны предприятия с 2014 года даже после проведения тестирования.



«У нас в 2015 году было две модели на тестировании. То, что после этого покупка не состоялась — вопрос к администрации Екатеринбурга. Они (городские власти — прим. ред.) вообще не приобретали вагоны с 2014 года. То, что касается данного вагона (модели 71-412 — прим. ред.), то сейчас не стоит вопрос о приобретении данной модели, и это не цель этих испытаний. Как одна из подцелей может быть. Но в первую очередь проверка технических испытаний», — пояснил Ю. Ребяков.



Он добавил, что и без Екатеринбурга АО «Уралтрансмаш» обеспечено рынком сбыта в 18 городах России.



Заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, также присутствовавший на презентации, в свою очередь, заверил, что модель 71-412 будет приобретена для уральской столицы. По словам чиновника, в ближайшие несколько лет для Екатеринбурга планируется приобрести 150-170 новых трамваев, но при условии, что Минтранс РФ продолжит свою программу по софинансированию местных производителей. В случае продления федерального проекта горадминистрация намерена приобрести новый вагон 71-412 за 14-15 млн руб. при его стоимости около 25 млн руб.



Тестовые испытания модели 71-412 начнутся в Екатеринбурге с 18 августа и продлятся до конца 2018 года.



Напомним, в 2015 году между администрацией Екатеринбурга и АО «Уралтрансмаш» была достигнута договоренность о приобретении 10 вагонов модели 407. Перед этим трамвай был протестирован на городских улицах, но городские власти в итоге транспорт не приобрели.

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