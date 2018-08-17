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Екатеринбург занял первое место в рейтинге городов по уровню персонала гостиниц

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг городов России по качеству персонала гостиниц, где Екатеринбург оказался лидером по отзывам и оценкам гостей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В среднем постояльцы оценивают уровень качества персонала отелей столицы Свердловской области на 8,97 балла из 10. Второе место в рейтинге занял Нижний Новгород — дружелюбие персонала отелей пользователи оценили в 8,87 балла. Третье место с оценкой в 8,85 балла занял Ростов-на-Дону. В топ-5 также вошел персонал гостиниц Краснодара и Санкт-Петербурга, они получили 8,84 и 8,83 балла соответственно. Москва заняла в рейтинге лишь 10 место с оценкой персонала 8,73 балла. Последнее место принадлежит Воронежу — 8,57 балла.



Чаще всего постояльцы российских гостиниц жалуются на равнодушие и некомпетентность персонала гостиниц. В положительных отзывах в основном идет речь о вежливости и готовности помочь с любым вопросом.



«Высокая оценка персонала говорит о том, что в гостиницах Екатеринбурга больше, чем в других городах, уделяется внимание достижению основной цели — высокому уровню гостеприимства. Комфорт гостя зависит не только от количества звезд или мягкости кровати. Отношения между менеджером, персоналом гостиницы и гостем — фундамент высоких стандартов обслуживания. При составлении рейтинга мы отметили, что иногда постояльцы выше оценивали персонал в трехзвездочных гостиницах, нежели в пятизвездочных. Это может говорить о том, что гости «пятерок», заплатив большую сумму, предъявляли более высокие требования к персоналу», — отметила директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.



В анализе учитывались оценки гостей гостиниц уровня не ниже 2-5 звезд в 20 крупнейших по населению городах России.

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