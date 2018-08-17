«Уральский Рабочий»: Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков

В Минфине отметили, что экологическая статистика России указывает на катастрофический вред биосфере, которые несут с собой подобные действия людей.Инициатива пока находится на стадии обсуждения и не ясно, как будет работать. Однако в ведомстве уточнили, что публичное обсуждение документа продлится до конца августа. Новые налоги могут вступить в силу в течение следующих трех лет.Некоторые эксперты говорят еще об одном возможном эффекте от введения нового налога: если курильщиков заставят платить, возможно они в очередной раз задумаются об отказе от вредной привычки. А кто-то, может, и откажется. Но не все согласны с такой точкой зрения.«Сложно рассматривать этот закон как очередную попытку побороться за здоровье людей, поскольку на сегодняшний день различных запретов существует много: к примеру, легче перечислить места, где можно курить, чем те, где нельзя. Есть законодательные акты — об ограничении курения табака или об охране здоровья граждан, который, кстати, в последние годы часто обновлялся. Но люди все равно курят», — утверждает юрист Станислав Авдеев.Новый налог, по мнению эксперта, не должен коснуться отдельных любителей табака.«Скорее всего, налогом будет облагаться не каждый конкретный курильщик, а только производитель сигарет, потому что так гораздо проще. Чтобы брать деньги с одного любителя подымить, его ведь нужно будет сначала где-то зарегистрировать, оценить объем вреда, который он наносит окружающей среде, — все же курят разное количество сигарет: кому-то не хватает пачки на день, а кто-то справляется с ней за неделю. Несправедливо будет, если какой-нибудь «ядерный» курильщик будет платить столько же, сколько тот, кто дымит от случая к случаю. То есть людям чеки за каждую купленную пачку собирать? А если человек предается своей вредной привычке дома, а окурки отправляет в мусорный бак, то как в данном случае оценить вред окружающей среде? Нет, это практически нереально», — говорит Станислав Авдеев.Эксперты пока не берутся прогнозировать, каким будет эффект от введения нового налога.«Вероятно, производители, после того, как их заставят платить, просто повысят цены на продукцию. А курильщики поворчат, что сигареты опять подорожали, но от вредной привычки вряд ли откажутся», — считает экономист Сергей Топорков.Отметим, пока в российском законодательстве нет отдельной графы, посвященной экологическому налогу. Вместо него действует налог за вред окружающей среде — его платят только промышленные компании.«Экологический налог станет по большей части систематизацией тех выплат, которые и так уже существуют на данный момент. Однако новые налоги все-таки планируют вводить, поскольку на сегодняшний день того, что поступает в бюджет от предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не хватает на финансирование всех экологических программ», — говорит Сергей Топорков.Действительно, слова экономиста подтверждают цифры. Поступления от платы за пагубное воздействие на окружающую среду в бюджет страны в 2017 году составили 14,2 миллиарда рублей. На 2018 год они запланированы на уровне 11,6 миллиарда рулей, а на следующий год эта цифра может уменьшится еще на миллиард. В то время как экологические программы, напротив, дорожают. Только в 2017 году на охрану окружающей среды было выделено около 77 миллиардов рублей.«Поэтому одной из основных целей введения экологического налога станет обеспечение всех программ, направленных на сохранение природы. Правда, неплохо было бы подробно рассказывать людям, что это за программы, чтобы они знали, на что идут их деньги», — резюмирует эксперт.К слову, в начале этого года с идеей ввести экологический сбор выступил Минздрав. Там также предлагали взимать плату с табачных предприятий. Тогда в ведомстве выразили надежду, что налог уменьшить вред, наносимый окружающей среде, в том числе от выбрасываемых курильщиками окурков.