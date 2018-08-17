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Полиция Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о стрельбе в ресторане «Grand Урюк»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о стрельбе в ресторане «Grand Урюк».



«По сообщению о конфликте в кафе на улице Сакко и Ванцетти выезжала следственно-оперативная группа», — сообщили УрБК в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



«Был опрошен персонал заведения, который отрицает факт стрельбы. Охранник, доставленный в больницу с синяком в области живота, заявление подавать отказался. На месте происшествия следов стрельбы обнаружено не было. Проверка по данному факту продолжается», — рассказали в пресс-службе полиции.



Напомним, что незадолго до сообщения о перестрелке сгорела летняя веранда ресторана «Grand Урюк». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 20.53 по местному времени.



«На площади 15 кв. метров повреждены мебель, пол и кровля летней веранды. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — говорится в сообщении.

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