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В четвертой смене благотворительной программы с участием ММК пройдут лечение 60 пенсионеров Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 17.08.2018. В четвертом заезде программы «Движение без боли», которая проводится на базе центра медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург», пройдут лечение 60 пенсионеров Магнитогорска. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Заезд продлится до 28 августа. За это время пациенты пройдут курс основного лечения, получат консультацию хирурга-ортопеда, усовершенствуют навыки скандинавской ходьбы, посетят занятия по аквааэробике.



«Движение без боли» — социально значимая программа благотворительного фонда «Металлург», стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области. На ее реализацию выделено более 400 тыс. руб.», — отмечают в пресс-службе компании.

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