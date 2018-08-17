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За год производство яиц в свердловских фермерских хозяйствах сократилось на 20,3%
17 август 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В январе-июле 2018 года крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели произвели 4,7 млн яиц, что на 20,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Производство молока в фермерских хозяйствах выросло на 3,8%, до 24,4 тыс. т, мяса и птицы в живом весе — на 8,3%, до 1,3 тыс. т.
В целом в хозяйствах всех категорий региона производство молока выросло на 3%, до 434,5 тыс. т, мяса и птицы — на 6,1%, до 142,9 тыс. т, яиц — сократилось на 0,8%, до 863,6 млн ед.
Производство молока в фермерских хозяйствах выросло на 3,8%, до 24,4 тыс. т, мяса и птицы в живом весе — на 8,3%, до 1,3 тыс. т.
В целом в хозяйствах всех категорий региона производство молока выросло на 3%, до 434,5 тыс. т, мяса и птицы — на 6,1%, до 142,9 тыс. т, яиц — сократилось на 0,8%, до 863,6 млн ед.
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