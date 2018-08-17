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Руководство ОК «Русал» заявило о начале процесса по смене регистрации и переезда в РФ

УрБК, Москва, 17.08.2018. Попавшая под санкции США ОК «Русал» рассматривает возможность сменить юрисдикцию, зарегистрировавшись в качестве резидента в одном из районов России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение по итогам собрания совета директоров компании.



«Совет директоров решил, что такая смена регистрации в целом послужит лучшим интересам самой компании и ее акционеров и утвердил начало ее подготовительного процесса», — сообщила компания.



В настоящее время United Company Rusal Plc (UC Rusal) зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).



В сообщении ОК «Русал» отмечается, что схема потребует обсуждения и, если потребуется, согласования со стороны контрагентов компании.



В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что ОК «Русал» может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.



США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.



В четверг совет директоров En+ Group одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районах РФ.

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